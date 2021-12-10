11 декабря в прямом эфире финалисты шоу X-Factor Belarus исполнят любимые хиты "Песняров"

Сердцем хранимые наши любимые хиты легендарного ансамбля "Песняры" уже завтра в прямом эфире исполнят финалисты шоу X-Factor Belarus. Специальный тематический концерт станет своеобразным резюме юбилейного года главного песняра Владимира Мулявина - в 2021-м ему исполнилось бы 80. Огонь его таланта коснулся абсолютно каждого сердца. Песни ВИА знают и поют по сей день. На этот раз на переосмысление решились представители разных поколений. Семь финалистов проекта вместе с огромной командой специалистов Белтелерадиокомпании прямо сейчас на генеральном прогоне перед завтрашним прямым эфиром. Детали номеров по традиции оставим в секрете, но закулисье подготовки шоу все же покажем в репортаже Нины Можейко.

Творчеству "Песняров" посвятили четвертый прямой эфир шоу X-Factor Belarus

Сердцем хранимые наши любимые хиты, которые знаем наизусть. "Песняры" - этим все сказано. Тут вам и дерзость ВИА, и вторжение рока, коего не знал даже продвинутый Запад, задорный запев и молодцеватый посвист. Тот самый X-Factor - у всех и каждого. Особенно у этого человека с чрезвычайно добрыми глазами.

Обычный парень с Уралмаша продвинул белорусское, да так, что сделал брендом. "Песняры" - только золотыми буквами на пластинках, в титрах фильмов и даже в анимации.

Еще на стадии обсуждения тем,сразу нами было заявлено, что, конечно, мы сделаем эфир "Песняров". Мы волнуемся примерно так же, а может быть даже больше, чем волновались перед первым прямым эфиром. Это наша история, наше наследие, это наша душа. Ольга Шлягер, исполнительный продюсер шоу X-Factor Belarus

Четвертый прямой эфир станет решающим. Материал не всем по зубам, когда-то новое слово сегодня стало вечным. С эталоном всегда сложно работать. Не избежать сравнений.

Этот ансамбль был известен и есть во всем постсоветском пространстве и в Таджикистане, в том числе. Например, мой отец слушает и у него есть в плейлисте их песня "Письма, письма лично на почту ношу, словно я роман с продолжением пишу". Фахриддин Хакимов, финалист шоу X-Factor Belarus

"Песняры" всегда были в музыкальном тренде. Они пели очень современную на тот момент музыку. Для нашего поколения существует такая же задача - не отходить в ретро, а быть актуальными и находить в музыке именно тот отклик, который ждет наше поколение. Роман Козырев, художественный руководитель БГА "Песняры"

За эксперименты с фольклором Мулявина, мягко говоря, недолюбливали деятели от музыкальной науки, уважаемые, но консерваторы своего времени, хоровые дирижеры и музыковеды.

"Песняры" пели о жизни, о любви, о каких-то абсолютно жизненных историях. Их легко можно адаптировать под сегодняшний какой-то быт. Женя Веренич, финалист шоу X-Factor Belarus

На подготовку концерта - всего неделя

Финалисты готовятся всю неделю, не жалея живота своего. Пусть и без мулявинского контроля, но под опытным руководством педагогов по вокалу и звездных наставников.

Там есть что спеть, там есть к чему прикоснуться. И, конечно, будет очень интересно посмотреть, как это сделает молодежь. Евгений Курчич, педагог по вокалу шоу X-Factor Belarus

Песни у них сложные. Здесь нужно иметь дополнительный сначала багаж за спиной. Просто так, с кондачка, эти песни петь не надо. Наталья Тамело, заслуженная артистка Беларуси, педагог по вокалу шоу X-Factor Belarus





Шоу X-Factor Belarus уже показывает и еще покажет, как надо. Каждый номер - результат труда более сотни человек.

Здесь есть наш белорусский колорит. Здесь работает наша белорусская команда. Это здорово, что у нас есть свое видение в каком-то смысле. Свои песни, свои легенды. Ольга Саламаха, исполнительный продюсер шоу X-Factor Belarus

Я добавлю себя, как обычно, лиричного, улыбающегося, искреннего. Добавлю своей самобытности из деревни, я бы так сказал. Андрей Панисов, финалист шоу X-Factor Belarus

Мы пытаемся вдохнуть новое дыхание в эту музыку, но в тоже время почтить память и не переборщить. Никита Белько, финалист шоу X-Factor Belarus

Напевают на площадке все, включая музыкального продюсера, его не только статус обязывает. Родом с Полесья.

Мелодию мы не меняем вообще. Мы стараемся видоизменить гармонию немножко стилистически для того, чтобы это прозвучало по-иксфакторовски. Потому что X-Factor задает планку не просто петь караоке, мы стараемся максимально видоизменить: это и ступень для участника, это и ступень для креативной команды, это и аудитория по-новому это все слышит. Николай Сосин, музыкальный продюсер шоу X-Factor Belarus

Хиты "Песняров" исполнят женским вокалом

История с буквой С, которая закрыла первую и последнюю солистку "Песняров" - Людмилу Исупову - больше не повторится. Мы не можем называть композиции до прямого эфира, но намекнем - женский вокал ждет своего выхода.

Сделать девочке, тем более в одиночку, это сложно, и от этого еще больше желание сделать все намного круче. Карина Ерофеева, финалистка шоу X-Factor Belarus

Насчет того, что это мужской репертуар, меня это вообще никак не волнует. Я всю жизнь со своим низким голосом пела мужские песни, и они мне в принципе нравятся больше чем женские. Анастасия Кравченко, финалистка шоу X-Factor Belarus

БГА "Песняры" навестили финалистов шоу X-Factor Belarus перед эфиром

На удачу - рукопожатие от тех, кто сегодня продолжает дело Мулявина. БГА "Песняры" пришли на площадку шоу X-Factor Belarus. Сразу узнали "своих".

На этот раз бороду и усы отпускать не заставляли. Да и "Песняры" - это не про шевелюру, тут некоторые бы финалисты поспорили. Главное - ухватить аутентику за хвост. Денис Пацевич, хоть и бывалый песняр, но теноровую коронку не споет.

Я профессиональный певец 10-летней давности, и все это время я этим не занимался. Потому что я ушел с "Песняров", я вложил деньги в сольный проект, взял кредит, одолжил деньги. Денис Пацевич, финалист шоу X-Factor Belarus

Мы все хорошо помним песняровскую батлейку. Черно-белые кадры стали хрестоматийными. Стоит отметить и свежесть кадра - вертикальную конструкцию пришлось снимать 4:3. Хоть за это время рамки композиции стали гораздо шире, гонки по вертикали на шоу X-Factor Belarus продолжаются.

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