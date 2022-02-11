11 февраля в рамках учений "Союзная решимость - 2022" основные баталии развернутся на полигонах Гожский и Брестский

Сегодня в рамках белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022" основные баталии развернутся на полигонах Гожский и Брестский. Вопросы ведения оборонительного боя механизированные бригады Вооруженных сил нашей страны отрабатывают на Гожском полигоне. Здесь подразделения ПВО будут прикрывать огневые позиции от нападений условного противника. Бойцы ССО (сил специальных операций) и российских ВДВ уже под Брестом возьмут под охрану военные объекты, колонны с обеспечением и схроны террористов. Во второй день крупнейшей проверки сил реагирования Минска и Москвы задействованы и участки местности "Гомель", "Барановичи" и "Речица". На одном - военные разыграют эпизод по уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований. Подразделения ПВО морской пехоты России отрабатывают вопросы отражения ударов средств воздушного нападения с боевой стрельбой.