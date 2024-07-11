11 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 17 дней

Сегодня - памятная дата в календаре. В этот день в 1944-м под Минском войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов завершили разгром 105-тысячной группировки немецких войск. "Минский котел" был ликвидирован. Части и соединения 3-го Белорусского фронта под командованием Ивана Черняховского с боями овладели районным центром Гродненской области - Вороново. 1-й Белорусский фронт под командованием Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского освобождал населенные пункты Брестской области. Об этом сегодня - в проекте Агентства теленовостей "Освобождение. День за днем".