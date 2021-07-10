11 июля состоится финал Евро-2020 - "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире





Полуфиналы, которые также проходили в Лондоне, порадовали не только высоким качеством футбола, но и невероятной атмосферностью. Перед каждым матчем тысячи болельщиков за несколько часов собирались около стадиона, беспрерывно пели, кричали, обнимались, соревновались в креативности образов, а затем после побед Италии и Англии переносили свои эмоции со стадиона на лондонские улицы.



Сегодня как на территории парка Уэмбли, так и во всем городе очень спокойно и размеренно



Однако уже завтра от этой тишины не останется и следа. Активную подготовку к матчу помимо работников стадиона ведут организаторы турнира, бродкастеры, волонтеры, многочисленные кафе и пабы, точки продажи атрибутики. Английские и итальянские болельщики прибывают в Лондон из разных уголков страны и надеются, что именно их команда станет победителем, понимая при этом всю сложность такой задачи и силу соперника.



Футбол возвращается домой. С таким посылом сборная Англии начинала каждый турнир последние 25 лет