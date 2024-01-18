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11 лет за рулем троллейбуса - смотрите новый выпуск "Белорусской Super женщины"

Сложная и в то же время очень ответственная работа - быть водителем общественного транспорта. От нашей героини следующей серии "Белорусской Super женщины" зависят жизни людей. Вероника Аруньжева за рулем троллейбуса уже 11 лет.

Как попала в профессию, если в детстве видела себя на сцене? Смотрите в вечернем эфире.

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