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11 марта прямые телефонные линии проведут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

Выслушать и помочь решить наболевшие вопросы граждан. В Беларуси продолжают работу прямые телефонные линии. Завтра по традиции на связи заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам.

В Минском облисполкоме граждан выслушает заместитель председателя Иван Маркевич.

В столичной мэрии - председатель Владимир Кухарев.

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