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11 сентября в Минске и Минской области пройдут прямые телефонные линии
Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.
В столице 11 сентября с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.
На вопросы жителей центрального региона ответит первый заместитель председателя Миноблисполкома Сергей Левкович. Прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.
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