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11-й день на границе: беженцы ждут, когда Польша откроет им гуманитарный коридор в Германию
Одиннадцатый день на границе: беженцы ждут, когда Польша откроет им гуманитарный коридор в страны Евросоюза, точнее, в Германию. Но официальная Варшава как будто не слышит мольбы о помощи. В ответ лишь устраивает настоящую бойню с применением спецсредств и химического оружия. Потерпевших после атаки поляков иностранцев всю ночь в кризисном центре опрашивали белорусские правоохранители.
Там же дежурила и съемочная группа "Беларусь 1". Рассказывает Кристина Камыш. Подробности - в видео.
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