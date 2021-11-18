11-й день на границе: беженцы ждут, когда Польша откроет им гуманитарный коридор в Германию

Одиннадцатый день на границе: беженцы ждут, когда Польша откроет им гуманитарный коридор в страны Евросоюза, точнее, в Германию. Но официальная Варшава как будто не слышит мольбы о помощи. В ответ лишь устраивает настоящую бойню с применением спецсредств и химического оружия. Потерпевших после атаки поляков иностранцев всю ночь в кризисном центре опрашивали белорусские правоохранители.