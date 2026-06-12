12 июня 2026 года в Овальном зале прошло заседание Палаты представителей Нацсобрания Беларуси

12 июня - законодательный день в Палате представителей. Сегодня депутаты собрались на заседании сессии. В повестке - утверждение отчетов об исполнении республиканского бюджета и бюджета Фонда социальной защиты населения за прошлый год.

Республиканский бюджет сохранил социальную направленность: возросло количество средств, которые направляются на образование, медицину и вообще социальную сферу. Бюджет получился с дефицитом меньше, чем планировали изначально. А вот бюджет Фонда социальной защиты населения оказался даже профицитным. Это позволило государству исполнить все социальные обязательства в полной мере.

Плательщики становятся более добросовестными, понимают важность регулярной уплаты взносов. У самозанятых появилась возможность доплачивать взносы в ФСЗН. Как нам стало известно, уже 2500 самозанятых воспользовались этой возможностью, и средняя сумма доплаты составила около 1000 рублей.

Светлана Бартош, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Дважды поднималась пенсия, за 2025 год она выросла на 15 %. И самое главное, что субвенции и дотации из республиканского бюджета на выплату трудовых пенсий не привлекались. Фонд справляется самостоятельно. Поэтому я на сегодня смело заявляю о том, что фонд обеспечен полными средствами для того, чтобы выполнять все взятые на себя обязательства".

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Исходя из отчета по исполнению бюджета, можно сделать вывод: на фоне непростых экономических условий, на фоне выполнения всех социальных обязательств государства перед своими гражданами, на фоне пика расходов по погашению государственного долга финансовая политика государства сполна выполняет все приоритеты: социальная защита граждан, национальная безопасность и реальный сектор экономики".

Что касается республиканского бюджета, депутаты следят за его исполнением в этом году, уже начинаются подготовительные работы к составлению бюджета на 2027 год. Социальная направленность будет сохранена: никаких налоговых потрясений быть не должно. В любом случае, это планомерная работа. Позиция заключается в том, что от дефицитного бюджета уже пора отходить, составлять точные прогнозы и чтобы он был, как и бюджет ФСЗН, с профицитом.

Еще один документ был вынесен в Овальный зал - международная ратификация без виз для владельцев служебных и дипломатических паспортов с Республикой Того. Это африканский вектор и еще один вклад в укрепление экономических, торговых и даже дружеских отношений Беларуси и Африки. До конца июня запланировано заседание сессии Палаты представителей.