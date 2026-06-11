12 июня в Беларуси стартует приемная кампания для первоклассников

Около 82 тыс. первоклассников сядут за парты страны уже 1 сентября. Пока в республике стартует приемная кампания для будущих школьников. С 12 июня в школах Беларуси начнется прием документов в первые классы.

В сентябре за парты 225-й школы Минска впервые сядут 84 первоклашки - это три перых класса. Уже с 12 июня родители смогут подать пакет документов для зачисления в школу. Кампания продлится по 15 августа включительно и в первую очередь касается тех первоклашек, кто зарегистрирован по микрорайону.

"Наш микрорайон - это квартал "Магистр". Решением администрации Первомайского района в марте утвержден перечень улиц, которые относятся к нашей школе - это Навуковая, Копиевичи, Огинского и улица Академика Высоцкого. Один из законных представителей приходит с паспортом (оригинал) приносит свидетельство о рождении ребенка, также оригинал. Необходима действующая справка, заверенная заведующей поликлиникой, в которой должна быть четко прописана фраза: "Готов к обучению в школе с 6 или с 7 лет", в зависимости от того, сколько лет ребенку", - объяснила директор СШ № 225 г. Минска Татьяна Качан.

директор СШ № 225 г. Минска Татьяна Качан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23d1f459-9156-4c49-991a-c1bb0011c7a1/conversions/f650c1cf-7345-4994-80ff-e8e9232a582c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23d1f459-9156-4c49-991a-c1bb0011c7a1/conversions/f650c1cf-7345-4994-80ff-e8e9232a582c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23d1f459-9156-4c49-991a-c1bb0011c7a1/conversions/f650c1cf-7345-4994-80ff-e8e9232a582c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23d1f459-9156-4c49-991a-c1bb0011c7a1/conversions/f650c1cf-7345-4994-80ff-e8e9232a582c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Грызть гранит науки в Беларуси можно с 6 лет - это установлено Кодексом об образовании, но есть и исключения из правил. Так, в первый класс могут быть зачислены и ребята, которым 6 лет исполнится до 31 декабря 2026 года. В таком случае необходимо заявление родителей, а также решение педсовета.

Еще один нюанс, который волнует родителей будущих первоклассников: можно ли подать заявление в школу не по прописке? Запретов нет, для таких случаев установлена особая процедура.

"Эти дети у нас принимаются с 17 по 28 августа. Родители уже в мае могут записываться на прием к руководителю учреждения образования, оставлять свое заявление. Когда закончится основной прием по микрорайону, начинается прием по заявлениям на свободные места в порядке очередности подачи заявлений. Обычно учреждения образования, ответственные представители, отвечающие за прием, сообщают родителям об этом по телефону, либо в какой-то другой форме, и приглашают уже для подачи документов", - рассказала главный специалист Управления общего среднего образования Главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Ольга Кондрашкина.

главный специалист Управления общего среднего образования Главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Ольга Кондрашкина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54440106-8eb7-4806-9998-7c571a308139/conversions/483fb3d9-c576-426e-872a-f8db4e50ef79-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54440106-8eb7-4806-9998-7c571a308139/conversions/483fb3d9-c576-426e-872a-f8db4e50ef79-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54440106-8eb7-4806-9998-7c571a308139/conversions/483fb3d9-c576-426e-872a-f8db4e50ef79-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54440106-8eb7-4806-9998-7c571a308139/conversions/483fb3d9-c576-426e-872a-f8db4e50ef79-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вопросов у родителей будущих первоклашек, как правило, много. Снять их, развеять страхи и сомнения призваны горячие линии по вопросам приема в первые классы. В стране они заработали 4 мая и будут активны до 28 августа. В каждой школе и гимназии - свои контакты, которые можно уточнить на сайтах учреждений образования.

"Родители обращаются, интересуются перечнем документов, которые необходимо подавать, тем, какие учителя набирают классы, - то есть все, что их беспокоит. Поэтому горячая линия работает обычно с 10:00 до 14:00. По понедельникам они звонят, и на вопросы, которые возникают, я предоставляю информацию", - поделился заместитель директора по учебной работе СШ № 225 г. Минска Иван Колковский.

заместитель директора по учебной работе СШ № 225 г. Минска Иван Колковский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd5bd9ac-151c-40c2-993e-d72e30e4e594/conversions/bba98a96-1130-4e3b-b6a0-78c37aba69d8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd5bd9ac-151c-40c2-993e-d72e30e4e594/conversions/bba98a96-1130-4e3b-b6a0-78c37aba69d8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd5bd9ac-151c-40c2-993e-d72e30e4e594/conversions/bba98a96-1130-4e3b-b6a0-78c37aba69d8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd5bd9ac-151c-40c2-993e-d72e30e4e594/conversions/bba98a96-1130-4e3b-b6a0-78c37aba69d8-xl-___webp_1920.webp 1920w