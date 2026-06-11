3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
12 июня в Беларуси стартует приемная кампания для первоклассников
Около 82 тыс. первоклассников сядут за парты страны уже 1 сентября. Пока в республике стартует приемная кампания для будущих школьников. С 12 июня в школах Беларуси начнется прием документов в первые классы.
В сентябре за парты 225-й школы Минска впервые сядут 84 первоклашки - это три перых класса. Уже с 12 июня родители смогут подать пакет документов для зачисления в школу. Кампания продлится по 15 августа включительно и в первую очередь касается тех первоклашек, кто зарегистрирован по микрорайону.
"Наш микрорайон - это квартал "Магистр". Решением администрации Первомайского района в марте утвержден перечень улиц, которые относятся к нашей школе - это Навуковая, Копиевичи, Огинского и улица Академика Высоцкого. Один из законных представителей приходит с паспортом (оригинал) приносит свидетельство о рождении ребенка, также оригинал. Необходима действующая справка, заверенная заведующей поликлиникой, в которой должна быть четко прописана фраза: "Готов к обучению в школе с 6 или с 7 лет", в зависимости от того, сколько лет ребенку", - объяснила директор СШ № 225 г. Минска Татьяна Качан.
Грызть гранит науки в Беларуси можно с 6 лет - это установлено Кодексом об образовании, но есть и исключения из правил. Так, в первый класс могут быть зачислены и ребята, которым 6 лет исполнится до 31 декабря 2026 года. В таком случае необходимо заявление родителей, а также решение педсовета.
Еще один нюанс, который волнует родителей будущих первоклассников: можно ли подать заявление в школу не по прописке? Запретов нет, для таких случаев установлена особая процедура.
"Эти дети у нас принимаются с 17 по 28 августа. Родители уже в мае могут записываться на прием к руководителю учреждения образования, оставлять свое заявление. Когда закончится основной прием по микрорайону, начинается прием по заявлениям на свободные места в порядке очередности подачи заявлений. Обычно учреждения образования, ответственные представители, отвечающие за прием, сообщают родителям об этом по телефону, либо в какой-то другой форме, и приглашают уже для подачи документов", - рассказала главный специалист Управления общего среднего образования Главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Ольга Кондрашкина.
Вопросов у родителей будущих первоклашек, как правило, много. Снять их, развеять страхи и сомнения призваны горячие линии по вопросам приема в первые классы. В стране они заработали 4 мая и будут активны до 28 августа. В каждой школе и гимназии - свои контакты, которые можно уточнить на сайтах учреждений образования.
"Родители обращаются, интересуются перечнем документов, которые необходимо подавать, тем, какие учителя набирают классы, - то есть все, что их беспокоит. Поэтому горячая линия работает обычно с 10:00 до 14:00. По понедельникам они звонят, и на вопросы, которые возникают, я предоставляю информацию", - поделился заместитель директора по учебной работе СШ № 225 г. Минска Иван Колковский.
В новом учебном году впервые за парты школ сядут около 82 тыс. первоклашек по всей стране. В Минске в увлекательное путешествие по стране знаний отправятся порядка 18 тыс. юных белорусов.