Мир не без добрых людей. В этом уверена семья Островских из города Славгорода Могилевской области. Так случилось, что у 12-летнего Богдана редкое генетическое заболевание, с которым ему одному даже при поддержке родных не справиться. Нужна финансовая поддержка, и ее может оказать каждый.

Нужна помощь

Богом данный ребенок - так считает его мама Мария Островская. Богдан мог не появиться на свет из-за неоднократных угроз прерывания беременности. Уже с первых лет жизни мальчик наблюдался у ортопеда, передвигался по лестнице с помощью родных, не мог прыгать.

Мария Островская, мама Богдана:

"В феврале 2020 года я заметила, что Богдан стал не очень плотно ставить пятку на пол - немножко на носочек. С этого и началось. Мы попали к неврологу на прием, и уже невролог отправил нас к генетикам".

Диагноз врача оказался неутешительным - прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна. Редкое заболевание, при котором ребенок может и вовсе остаться без движения.

Мария Островская, мама Богдана:

"Заболевание обусловлено тем, что организм не вырабатывает белок дистрофин, который помогает мышцам двигаться. А поскольку наш организм - это все мышцы, то есть это не только двигательная функция, это и легкие, и сердце. Богдану уже 12 лет, и мы еще ходим, хотя по статистике многие мальчишки в 12 лет уже садятся в инвалидное кресло".

Назначение платежа: для лечения Островского Богдана

"БЕЛАРУСБАНК": BY88AKBB31340000034460070000, БИК: AKBBBY2X, УНП: 100325912

Ребенок стал регулярно получать курсы восстановительного лечения, реабилитации в Республиканском центре паллиативной медицинской помощи детям. Приходится приобретать стероидные препараты. Два года назад появилось лекарство, на которое вся надежда.

Мария Островская, мама Богдана:

"Этот препарат помогает организму вырабатывать белок дистрофин и может замедлить течение болезни. Его разрешили колоть только в 2025 году, потому что до этого были возрастные ограничения и ограничения по весу. Когда ограничения сняли, мы решили начать этот наш нелегкий путь".

2 млн 900 тыс. долларов стоит такой препарат. 31 августа семья открыла благотворительный счет и начала сбор средств в помощь Богдану. Родители ребенка уверены: мир не без добрых людей, и мечта семьи сбудется.

Мария Островская, мама Богдана:

"Если сказать одним словом, я хочу видеть, как мой ребенок растет".

МТС: +375 (33) 664 84 91, пополнить баланс мобильного телефона

Уже на благотворительном счету в помощь Богдану Островскому из Славгорода 1,7 % от необходимой суммы. Сбор продолжается. У каждого из нас есть возможность помочь ребенку.