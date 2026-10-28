12 млн экземпляров книг за 9 месяцев 2026 года: как работает книгоиздание в Беларуси

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Книгоиздание в Беларуси - это не только культура, но и полноценная отрасль экономики, связанная с лесопереработкой и целлюлозной промышленностью. За 9 месяцев 2026 года выпущено более 5 тыс. наименований книг общим тиражом более 12 млн экземпляров.

В среднем на каждого жителя страны приходится две книги - один из лучших показателей на постсоветском пространстве. В стране работают 460 издательств, из которых 228 профессионально занимаются выпуском книг и журналов. Более 2,5 тыс. распространителей обеспечивают доступность литературы, а книжная торговля остается рентабельной даже в малых городах. О том, как отрасль сохранила потенциал и почему книга должна отражать национальные ценности, смотрите в "Экономической среде".

Беларусь сохранила полный комплекс книгоиздания - от выращивания леса и производства бумаги до писателей, издательств и полиграфических предприятий. "У нас своя сырьевая база, поэтому нам проще решать организационные вопросы, чем коллегам за рубежом. Мы сохранили промышленный, издательский и писательский потенциал. Конечный потребитель приходит в книжную торговлю, которая развита - более 2,5 тыс. распространителей", - пояснил первый заместитель министра информации Денис Езерский.

За 9 месяцев 2026 года издано более 5 тыс. наименований и более 12 млн книг. Показатель стабилен последние 3-4 года. "В среднем мы производим две книги на жителя - один из лучших показателей на постсоветском пространстве. Есть книги на экспорт, издательства работают более чем на 25 языках. Но основная цель - насытить свой рынок и сделать его менее зависимым от иностранной литературы", - подчеркнул первый замминистра информации.

Он отметил, что книга - это информационный продукт, который должен отражать идеологию и ценности страны. "Книг в мире производится огромное количество, но содержание зачастую оставляет желать лучшего. Задача наших издателей - давать свой национальный продукт и работать со своими авторами", - заявил Денис Езерский.

Книжная торговля сезонная, но по итогам года всегда прибыльна. В малых городах магазины содержат минимальный штат, что позволяет сохранять рентабельность. "В крупных городах экономика выше, чем, например, в Щучине или Иваново. Но мы поддерживаем друг друга, как в семье. Магазины в малых городах работают с одним сотрудником, и рентабельность удовлетворительная. На протяжении последних десятилетий отрасль работает рентабельно", - отметила генеральный директор предприятия "Белкнига" Инга Бекиш.