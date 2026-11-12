12 ноября в Беларуси отмечают Всемирный день качества

Краткий пересказ от ИИ

От надежности производства до доступности здравоохранения, от комфорта услуг до эффективности управления - качество пронизывает все сферы нашей жизни. Традиционно во второй четверг ноября более чем в 80 странах, в том числе и в Беларуси, отмечается День качества. Это повод взглянуть на привычные вещи по-новому.

Институт стандартизации и сертификации - место, где и зарождается тот самый стандарт: правило, эталон, каким должен быть продукт. В этих стенах проводят испытания самых разных продуктов, от результатов которых зависит, доедет ли товар до покупателя или так и останется в лаборатории среди пробирок и измерительных приборов. От игрушек до автомобилей - проверку институт проводит по огромному ряду позиций.

"В нашем цифровом электронном техногенном мире достаточно большое количество различных устройств, и для того, чтобы они работали согласованно и друг другу не мешали, проводятся испытания, в том числе по электромагнитной совместимости, - отмечает начальник испытательного центра БелГИСС Ольга Милаенкова. - То есть первый момент - мы определяем помехи, которые излучает само устройство. Второй момент - мы воздействуем на устройство помехами, которые на него могут оказывать извне другие устройства. Оно к ним должно быть устойчиво, то есть сохранять свои критерии функционирования и оставаться безопасным для потребителя".

В лаборатории специалисты проверяют энергоэффективность бытовой техники, оценивают объем потребления электроэнергии, режимы стирки и отжима, расход воды. Здесь "придираются" к каждой мелочи - от этого зависит комфорт потребителя. Только через испытания возможно доказать, что для здоровья и жизни человека товар не несет опасности. И порой от испытуемого не остается ни одного "живого" места. Но никак иначе - через тернии, но на полку магазина.

Ольга Гвоздь, начальник отдела испытаний Минского референс-центра БелГИСС:

"Чтобы между телом и одеждой сохранялся хороший воздухообмен, ткань должна отвечать определенным требованиям. Мы проверяем ее на специальном приборе: закладываем образец, прижимаем его пластиной и сразу видим готовый результат. Никаких дополнительных расчетов не требуется - полученные цифры можно напрямую сравнивать с установленной нормой".

Но чтобы измерить все точно, нужны приборы и эталоны - их разработкой занимаются метрологи. Именно они сегодня отвечают за точность всех измерений - невидимую основу, на которой держится все: от честного веса в магазине до точно пришитой пуговицы на пиджаке.

"Сегодня Национальный институт метрологии вместе с другими организациями Госстандарта проводит более 5 млн поверок средств измерений в год. По сути, это подтверждение точности приборов и правильности единиц измерения. Все это делается для того, чтобы покупателей не обвесили и не обмерили в магазине, а связь и телесигнал передавались без помех и дрожания картинки. Это одно из важнейших и самых основательных направлений работы Государственного комитета по стандартизации", - отметил заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси Иван Кисленко.

Теперь уж точно ясно: качество - не абстрактное понятие. Его мы видим в ровном шве, слышим в тихой работе двигателя. А за этим стоят тысячи часов чьей-то внимательности. Потому День качества - хороший повод задуматься о том, что и кто обычно прячется за словом "нормально".