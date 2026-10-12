12 октября состоится церемония прощания с Валентиной Гаевой

12 октября в Минске простятся с народной артисткой Беларуси Валентиной Гаевой. Основательница легендарного ансамбля "Хорошки" ушла на 91-м году жизни. Гражданская панихида начнется в 11:00.

Проститься с легендой белорусского народного танца можно будет в Белгосфилармонии.

22 июля Гаевая отметила 90 лет, из них более 50 отдала своим "Хорошкам". Ее "па" прочно вошли в хрестоматию белорусского танца.

В последний путь Валентину Ивановну проведут по всем традициям - под аплодисменты поклонников, а после народную артистку предадут земле на Восточном кладбище Минска.