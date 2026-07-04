12 тыс. студентов из Китая обучаются в белорусских вузах

Все больше иностранцев выбирают Беларусь для получения высшего образования. К примеру, количество студентов из КНР за последние годы увеличилось вдвое.

Сегодня знания в вузах нашей страны получают 12 тыс. китайских студентов и магистрантов. Качество образования и его практико-ориентированность - бренд, за которым и едут в Беларусь, несмотря на расстояние. Эта тенденция лишь подтверждает, что Китай был и остается стратегическим партнером нашей страны.

Павел Ширвель, декан факультета международного сотрудничества БНТУ:

"В 2018 году у нас было не более 40 китайских граждан. Если посмотреть динамику, начиная с 2023 года - у нас уже было 400 граждан. В настоящий момент обучаются более 1200 человек. У нас есть совместные программы с вузами Китая - Хэфэйским технологическим университетом, Шэньянским институтом и Чжэцзянским университетом водных ресурсов. Сейчас в разработке еще 7 новых проектов".

С ноября 2023 года действует Белорусско-Китайская ассоциация вузов. Сегодня она объединяет уже 89 университетов Беларуси и Китая, являясь действенным механизмом реализации совместных образовательных программ. Всего таких программ насчитывается 67, а еще 20 проектов с выдачей двойного диплома сейчас находятся в стадии проработки.