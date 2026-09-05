120 педагогов, юристов, многодетных матерей Витебщины побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Двери Дворца Независимости всегда открыты для тех, кто искренне любит свою страну. 5 сентября продолжился масштабный женский экскурсионный марафон в резиденции Президента.

120 женщин - педагогов, врачей, юристов, аграриев и многодетных матерей из Витебщины - пригласили увидеть кулуары работы Дворца в рамках проекта Белорусского союза женщин "Мы разные, но мы едины".

Экскурсия для представительниц Витебской области

Сила белорусской женщины - в умении восхищать и восхищаться, вдохновлять и вдохновляться. А еще только одним своим присутствием наполнить залы Дворца Независимости, где принимаются важные политические и экономические решения, теплом и любовью. И ведь никто не станет спорить: чем счастливее женщина, тем сильнее страна. По такому укладу живем уже 9 месяцев, заметно, что останавливаться не планируем.

Образ белорусской женщины вмещает в себя целый мир: это сила характера, помноженная на трудолюбие, душевность и естественную скромность. Она с легкостью балансирует между работой, материнством и домом, оставаясь хранительницей семейного очага. Суббота в их календаре зачастую день не выходной, но сегодня по-особенному парадный.

Алина Щукина, ветеран труда:

"Когда Александр Григорьевич в новогоднюю ночь объявил Год белорусской женщины, это, конечно, для нас было неожиданно, но приятно. Конечно же, мы рассчитывали, что должно быть что-то такое интересное для нас, женщин, потому что женщина всегда – это сила, опора. Наш Президент, он же наш женский Президент. Очень много мероприятий проводится, очень много внимания уделяется женщине. Это здорово, это стимулирует для дальнейшей деятельности, жизни".

Татьяна Бельская, начальник службы филиала "Полоцкводоканал":

"Я невероятно счастлива, что наконец сюда попала. Это для меня была мечта. Хочу поблагодарить Белорусский союз женщин. Благодаря им я сегодня здесь оказалась, увидела своими глазами сердце нашей страны. Это великолепно, очень красиво".

Уже у входа в торжественные залы фотогалереи смартфонов пополнились десятками кадров. Этими снимками гости будут дорожить и пересматривать еще долго, снова и снова переживая каждый момент. Увидеть известные из телевизионных репортажей высокие кабинеты и загадать желание: ведь кто-то ждал встречи с Дворцом практически 5 лет, а у кого-то желание уже исполнилось, он точно знает, что расставание с ним совсем недолгое.

Немного вернемся в прошлое и вспомним, как 4 июля во время первого сезона экскурсионного женского марафона во Дворец Независимости мир увидел майку с цитатой "Женщина-главное, как она скажет, так и должно быть". Теперь она в линейке мерча Первого, тогда же Союз женщин предложил организовать целый конкурс. Поинтересовались, на каком этапе реализация.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Конкурс идет. Он не просто не объявлен, он идет. У нас есть активные участницы. Напомню, что все желающие, не важно, члены Белорусского союза женщин, просто мужчины или женщины – все могут присылать свои заявки на сайт Белорусского союза женщин. Там есть полностью положение о конкурсе. Заявки уже приходят. Они очень разные. Я уверена, вы будете удивлены тем, что у нас может появиться в итоге. В ноябре мы подводим итоги конкурса. Лучшие будут представлены на продукции, которая будет продаваться в магазинах Первого. Я уверена, что это будет удивление для каждого".

Конечно, в гости не приходят с пустыми руками. Теперь на известном панно единства во Дворце есть и частичка Витебщины. Каждая фотография на нем - чья-то яркая жизнь в нашей Беларуси. А пожелания мира и процветания выразили по-творчески в вытинанке ручной работы. Узнали, в чем же задумка автора.

Валентина Новицкая, замдиректора культурного-исторического комплекса "Золотое кольцо города Витебска "Двина":

"Эта работа символизирует единство и благополучие. В этой работе центральное место занимает своеобразное дерево жизни, которое представляет стилизованный сноп. Это наше плодородие, наш труд. Это вся природа, земля, где мы живем".

Мы - "Семь "Я": шесть областей и столица. Об этом неоднократно говорит Президент. Пока каравая от Витебской области нет, но витебские хлеборобы делают все возможное, чтобы приблизить тот самый миллион. А помогут в этом женщины, которые уже появились на карте единства во Дворце, чтобы жилось еще лучше и лучше работалось.