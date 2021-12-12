1200 украинцев получили белорусское гражданство, 448 - благодаря указу Президента

Слышит ли новое руководство Германии мольбы о помощи или в момент передачи власти случилась амнезия? Видит ли Шольц, как Польша и Прибалтика цинично разбрасываются судьбами людей? И при этом умудряются нагло обвинять Беларусь и использовать такие нападки для того, чтобы завязать очередной санкционный пакет узлом на шее простых белорусов. Сюрреализм, да и только.

При этом еврокомиссары напрочь отказываются видеть другой пример. Когда мы приняли у себя народ, с которым связаны одной историей, - украинцев, бежавших от войны на Донбассе после Майдана. В тамошних СМИ касательно этого звенящая тишина. Получается, что мы уже тогда сломали систему - не отгородились забором из колючей проволоки, как Варшава, и не потребовали ни у кого помощи. Просто приняли людей.

Наш Президент в отличие от многообещающих европейских политиков - человек слова и дела. Корреспондент Агентства теленовостей Ксения Лебедева еще во время Большого разговора попросила Александра Лукашенко помочь ускорить получение украинцами белорусского гражданства. И глава государства обещание выполнил.

На этой неделе в очередной раз все смогли убедиться, что Президент слов на ветер не бросает. 9 августа во время Большого разговора я обратилась к Александру Григорьевичу с просьбой ускорить процесс получения гражданства для переселенцев с территории Украины. Реакция не заставила себя долго ждать.

Действия говорят лучше всяких слов: за последние 3 месяца 1200 человек, прибывших из Украины в Беларусь, получили белорусское гражданство. 448 из них - благодаря указу Президента: кто-то уже получил, а кто-то получит в последних числах декабря. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента, рассказала, что позволило так быстро решить этот вопрос.

Как неоднократно говорил наш Президент, эти люди не с улицы, и они не сегодня приехали в Беларусь. Многие из них здесь живут с 2014 года, обустраивают быт, у них семьи, они трудоустроены. То есть, это уже наши люди! Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси

- Хороший подарок к Новому году! Что стало триггером, чтобы задать этот вопрос главе государства?

- После событий августа 2020 года я много общалась с переселенцами из Украины, готовила ряд материалов, чтобы показать белорусам, у которых пелена на глазах, и которые отказываются понимать причинно-следственную связь тех немиролюбивых событий в нашей стране, чтобы на примере соседей они могли оценить масштаб последствий, к которым это все могло бы привести. Ведь на самом деле в этом нет ничего хорошего. Людям пришлось уехать из страны, где они прожили всю жизнь, имели бизнес, были устроены, но вдруг страна их предала и буквально отказалась от них. Практически все герои моих репортажей говорили, что для них важно стать полноценными гражданами нашей страны. Конечно, их просьбы мы выдавали в эфир, чтобы на это обратили внимание. Люди даже писали личные сообщения с просьбой как-то помочь. Искренность этих слов и слезы, которые у некоторых наворачивались на глаза в такие моменты, не могли меня оставить равнодушной. Очень хотелось сделать хоть что-то. Поэтому, когда представилась возможность во время Большого разговора обратиться с просьбой к Александру Григорьевичу, я, конечно, ею воспользовалась.













И просьба переселенцев, и решение Президента выглядят вполне логичными. Ведь все эти люди, образно говоря, не с улицы. Они приехали в Беларусь, получили работу, им помогли с жильем. В общем, спокойно живут и полноценно интегрировались в наше общество.

- А что говорят сами люди? Было ли содействие со стороны местных властей?

- В течение этих трех месяцев я постоянно была на связи с теми украинцами, кто захотел получить гражданство. Кто-то писал мне, с кем-то связывалась я, чтобы просто понимать, как двигается процесс и нужна ли какая-то помощь. Хочу сказать, что всех обзвонили, поставили в известность, что есть такая возможность, и оказали необходимую юридическую помощь по сбору и подготовке документов. Так что, все службы сработали очень оперативно.

- Как отреагировали сами переселенцы на подписание указа Президентом?