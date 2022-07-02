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1200 заявлений по оформлению семейного капитала ежемесячно рассматривают в Беларуси

1200 заявлений по оформлению семейного капитала ежемесячно рассматривают в Беларуси

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в проекте "Вопрос номер один" рассказал, как обстоят дела с материнским капиталом в стране.

На 1 января 2022 года насчитывалось 119 тыс. многодетных семей. При этом ежемесячно рассматривают порядка 1200 заявлений по оформлению семейного капитала. Его можно использовать досрочно, например, на лечение и образование детей, а также на медицинскую реабилитацию деток с различными заболеваниями.

Кстати, на текущий год для выдачи семейного капитала запланировано 380 млн, а на пособие на детей 2,7 млрд. В стране создаются комфортные условия, чтобы белорусов становилось больше.

Интервью с заместителем премьер-министра Беларуси Игорем Петришенко в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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