120 агентов и пособников бобруйской ЗИВЫ заметали следы нацистских преступлений в годы войны

Беларусь в годы Второй мировой стала одним из основных мест проведения "Операции 1005" по сокрытию следов нацистских преступлений на оккупированных территориях. Специальные группы раскапывали места массовых захоронений и уничтожили трупы людей, чтобы не осталось и следа.

Под Бобруйском для этих целей фашисты в полном составе использовали местное подразделение русского гестапо - ЗИВА, штатный состав которого насчитывал примерно 90 человек и имел три отдела - уголовный, политический и агентурный. Они внедряли агентов в партизанские отряды, чтобы узнать местонахождение. Активно общались с местным населением, чтобы изучить их отношение к оккупационным властям.

Среди сотрудников ЗИВЫ были и работники бывшей советской милиции, один из руководителей райотдела НКВД, работники прокуратуры, говорит историк спецслужб Александр Кислицкий. Как правило, подбирались люди грамотные, которые имели образование, подготовленные. В бобруйской ЗИВЕ руководителем был бывший капитан советской армии, танкист Москаленко.

Практически сразу после окончания Великой Отечественной войны начались судебные процессы против военных преступников. Уже в 1945-м было заведено уголовное дело на сотрудников бобруйской ЗИВЫ.

Улыбин был арестован в 1945 году в Орловской области - он родом оттуда. Белявский устроился и работал под Гомелем в дивизии ПВО. Работал делопроизводителем и имел доступ к секретным документам. Ячный, который бывший командир Красной армии, он там же, под Бобруйском, в населенном пункте Киселевичи в Красной Армии. Александр Кислицкий, историк спецслужб

Факт В процессе бобруйского дела были выявлены 120 агентов и пособников ЗИВЫ. В 1946-м состоялся суд.

По словам историка, Улыбин был приговорен к высшей мере наказания. Белявский, Ячный - к 20 летам каторжных работ и Кохановский к 15 годам заключения.

Процессы над нацистами, которые участвовали в "Операции 1005", проходили в Германии в Коблинце и Гамбурге. Но лишь спустя десятилетия за преступления, по которым нет срока давности, они ответили небольшими сроками заключения.