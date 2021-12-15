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Около 120 беженцев изъявили желание вернуться на родину
Второй месяц ожиданий и неизвестности. В транспортно-логистическом центре "Брузги" остается около 800 беженцев. В ближайшее время их количество может сократиться. Да, большинство хочет воссоединиться с семьями в Евросоюзе, но терпение людей не безгранично. Сегодня около 120 человек изъявили желание вернуться на родину. В основном это граждане Ирака. Заявки собирали представители Международной организации по миграции.
Мы подчеркиваем, возвращение должно быть абсолютно добровольным. Ведь мы понимаем, что на родине многие из этих людей не будут в полной безопасности. Если же человек принял такое решение, мы готовы помочь с организацией. Те, кто сегодня записался, уже завтра смогут поехать в Минск, а дальше мы с ними будем работать и подбирать перелеты. Обычно все это занимает несколько дней.
Праздник для детей
Чтобы снизить градус напряжения и отвлечь детей от родительских забот, Белорусский союз женщин организовал предновогодний мини-утренник. Это подарок в рамках акции "Наши дети". От белорусского Деда Мороза сладости и игрушки. Компанию сказочному герою составили Снегурочка и знакомые нам, но новые для самих маленьких гостей герои мультфильмов.
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