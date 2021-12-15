Около 120 беженцев изъявили желание вернуться на родину

Мы подчеркиваем, возвращение должно быть абсолютно добровольным. Ведь мы понимаем, что на родине многие из этих людей не будут в полной безопасности. Если же человек принял такое решение, мы готовы помочь с организацией. Те, кто сегодня записался, уже завтра смогут поехать в Минск, а дальше мы с ними будем работать и подбирать перелеты. Обычно все это занимает несколько дней.

Мохамед Рефаат, старший координатор по вопросам чрезвычайных ситуаций Международной организации по миграции