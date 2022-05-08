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120-й зенитной ракетной бригаде - 80 лет
80 лет со дня образования отмечает 120-я Ярославская орденов Кутузова III степени и Красной Звезды зенитная ракетная бригада. С юбилеем личный состав и ветеранов поздравил Президент.
Поздравление личному составу 120-й Ярославской зенитной ракетной бригады
Сформированный в годы военного лихолетья в Подмосковье 994-й отдельный зенитный артиллерийский полк, наследницей которого является бригада, прошел славный боевой путь от Курска до Праги. Сегодня 120-я зенитная ракетная бригада по праву является одним из лучших соединений ВВС и войск ПВО. Воины-зенитчики, приумножая лучшие традиции ветеранов, безупречно несут боевое дежурство по защите воздушных границ Беларуси, осваивают сложные, эффективные системы вооружения, в ходе мероприятий боевой подготовки и крупномасштабных учений неизменно демонстрируют высокое профессиональное мастерство.
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