122 направления дополнительного образования в новом учебном году предлагает центр "Світанак"

122 направления дополнительного образования в новом учебном году предлагает Центр творчества детей и молодежи "Світанак" в Марьиной Горке. Одни из самых интересных и перспективных творческих объединений - студии народного и шляхетского костюма. Оба кружка реконструируют стародавние традиции шитья и вышивки, изучают аутентику создания деревенской и городской одежды наших предков.И шляхетские, и народные костюмы в рост не просто красуются на манекенах, а работают на праздничных мероприятиях. В этом году на занятия в Центр творчества в Марьиной Горке ждут более двух тысяч детей.



