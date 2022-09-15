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126% к уровню прошлого года - темп роста потока иностранцев в Беларусь
За 7 месяцев 2022 года через пункты пропуска в Беларусь въехало более 700 тыс. иностранцев. Какие виды туризма их здесь привлекают, рассказал БелТА заместитель министра спорта и туризма Олег Андрейчик.
В Беларуси сегодня развиваются 23 вида туризма. Особенно популярны культурно-познавательный, санаторно-курортный, охотничий, медицинский, деловой, гастрономический, сельский и промышленный."На уровне министерств и ведомств для взаимодействия с бизнесом по туристическому направлению создано 18 рабочих групп. В стране совершенствуется туристическая инфраструктура: растет количество гостиничных комплексов, санаторно-курортных объектов, экотроп, музеев и агроусадеб. Только в прошлом году было введено в эксплуатацию 18 крупных туробъектов", - сказал Олег Андрейчик.
По его словам, новым импульсом для деловой активности стало снятие ковидных ограничений и расширение формата безвизового режима: "В текущем сезоне восстановились туристические потоки из России. За семь месяцев этого года через пункты пропуска въехало более 700 тыс. иностранцев. Темп роста - 126% к уровню прошлого года", - рассказал представитель министерства.
Фото: pixabay.com
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