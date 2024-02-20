В Единый день голосования известные артисты выступят более чем на 300 избирательных участках Минска

Сформировано порядка 40 бригад, которые дадут 127 концертов и охватят более 300 участков. Мы постарались сделать так, чтобы действительно на каждом участке был праздник. На участках будут выступать детские творческие коллективы как учреждений образования,так и учреждений культуры. Можно будет увидеть различные игры, конкурсы. Достаточно обширная будет программа. Конечно же, мы подготовили концерты и звезд белорусской эстрады.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома