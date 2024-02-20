3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Единый день голосования известные артисты выступят более чем на 300 избирательных участках Минска
В единый день голосования, 25 февраля, запланирована культурная программа. Народные и заслуженные артисты Беларуси дадут концерты прямо на избирательных участках.
Марафон выступлений будет длиться 5 часов. Так, с 11 часов утра в холлах и актовых залах средних школ, гимназий и центров детей и молодежи избиратели смогут бесплатно и вживую услышать знакомые голоса. Например, в Заводском районе дадут по четыре выступления певица Анна Благова и заслуженная артистка Беларуси Жанет. Площадки Ленинского района "окультурит" белорусским фольклором ансамбль "Хорошки". Прозвучит в тех краях и классика от солиста Большого театра Владимира Громова.
Сформировано порядка 40 бригад, которые дадут 127 концертов и охватят более 300 участков. Мы постарались сделать так, чтобы действительно на каждом участке был праздник. На участках будут выступать детские творческие коллективы как учреждений образования,так и учреждений культуры. Можно будет увидеть различные игры, конкурсы. Достаточно обширная будет программа. Конечно же, мы подготовили концерты и звезд белорусской эстрады.
Концертные программы станут частью культурно-патриотической акции "Мы вместе. Нас миллионы".
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов