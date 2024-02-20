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В Единый день голосования известные артисты выступят более чем на 300 избирательных участках Минска

В единый день голосования, 25 февраля, запланирована культурная программа. Народные и заслуженные артисты Беларуси дадут концерты прямо на избирательных участках.

Марафон выступлений будет длиться 5 часов. Так, с 11 часов утра в холлах и актовых залах средних школ, гимназий и центров детей и молодежи избиратели смогут бесплатно и вживую услышать знакомые голоса. Например, в Заводском районе дадут по четыре выступления певица Анна Благова и заслуженная артистка Беларуси Жанет. Площадки Ленинского района "окультурит" белорусским фольклором ансамбль "Хорошки". Прозвучит в тех краях и классика от солиста Большого театра Владимира Громова.


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Сформировано порядка 40 бригад, которые дадут 127 концертов и охватят более 300 участков. Мы постарались сделать так, чтобы действительно на каждом участке был праздник. На участках будут выступать детские творческие коллективы как учреждений образования,так и учреждений культуры. Можно будет увидеть различные игры, конкурсы. Достаточно обширная будет программа. Конечно же, мы подготовили концерты и звезд белорусской эстрады.
Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома

Концертные программы станут частью культурно-патриотической акции "Мы вместе. Нас миллионы".

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