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12 аппаратов ИВЛ передали в дома ребенка по всей стране
12 аппаратов искусственной вентиляции легких передали в дома ребенка по всей стране. В рамках акции "Дай пять добру" Белорусский фонд мира при поддержке Министерства здравоохранения помогает в укреплении материально-технической базы учреждений для детей до 3 лет с особенностями психофизического развития. Сейчас под опекой 8 домов ребенка. Так, первому столичному передали 4 аппарата. В оказании паллиативной помощи там нуждаются 19 детей, из которых на аппаратах ИВЛ находятся 14.
"Аппараты требуют технической поддержки, технического обслуживания, они ломаются, потому что это аппаратура, поэтому необходимо постоянное обновление техники и необходим постоянный резервный фонд. Именно благодаря резервному фонду наши дети не останутся без респираторной поддержки. Никакой очереди на аппарат ИВЛ в Республике Беларусь нет ", - рассказала Светлана Тулупова, главврач дома ребенка № 1 г. Минска
"Социальная политика в нашем государстве сегодня имеет высочайший уровень, по отношению к деткам больным и к деткам здоровым, и к старшему поколению, поэтому сегодня мы все очевидно понимаем, что нужно оказывать всяческую помощь,- делится Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира. - Люди могут вносить добровольные пожертвования в каждом регионе страны, в каждом районе есть отделение белорусского фонда мира, где можно уточнить, на какие нужды мы собираем деньги, и присоединиться к нашим добрым делам".
Отметим, в стране под наблюдением на паллиативном лечении находятся 1847 детей, из них 110 нуждаются в респираторной поддержке.
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