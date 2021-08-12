12 августа прошли торжественные проводы белорусской делегации на Паралимпийские игры в Токио

Буду выступать я на шести дистанциях. По поводу формы пока точно сказать не могу, еще как бы готовимся, подводимся, еще до старта практически две недели. Есть время над чем поработать и правильную подводку сделать, отпуститься от нагрузки. Работали мы достаточно долго, 2 года, наверное, подготовка шла именно к этим Играм. И, надеюсь, ничего не было упущено из нашего вида, и все смогли подготовиться на достаточно хороший высокий уровень.

Игорь Бокий, 11-кратный паралимпийский чемпион по плаванию