12 беженцев в ТЛЦ готовы вернуться домой, но для вывозного рейса это мало

На белорусско-польской границе в кризисном центре продолжают оставаться порядка 600 беженцев. Часть людей улетела домой - их эвакуацией занимается как консульство Ирака, так и международная организация по миграции. Пока в списках слишком мало желающих, чтобы организовать рейс. Лишь 12 человек подтвердили свое решение возвращаться домой. Тем временем с самого утра в ТЛЦ работают белорусские волонтеры, представители UNICEF. Беженцы же продолжают ждать зеленый коридор в Европу. При этом многие из этих людей готовы и на решительные меры.



Также добавим, что в ближайшие дни возле ТЛЦ заработают учебные мобильные пункты. Детям и женщинам особое внимание - в среде беженцев есть и беременные. Три девушки после родов находятся в кризисном центре, еще более 10 человек в госпитале с простудными заболеваниями.