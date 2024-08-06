12 электронных ярмарок вакансий пройдут в августе в Гродненской области

В Гродненской области в августе 2024 года проведут 12 электронных ярмарок вакансий.Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на комитетпо труду, занятости и социальной защите населения Гродненского облисполкома.



"В августе запланированы 12 электронных ярмарок вакансий, где соискатели и наниматели будут общаться на специализированном сайте e-vacancy.by. 8 августа свои вакансии представят предприятия Свислочского района, 9 августа - Гродненского, 14 августа - Зельвенского", - отметили в комитете.



15 августа электронные ярмарки вакансий состоятся для жителей Щучинского и Мостовского районов, 22 августа - Слонимского. Свои вакансии представят на электронной платформе предприятия Волковысского района и Гродно 23 августа, 27 августа - Сморгонского, а 29 августа - Кореличского, Лидского и Новогрудского районов.



Во время электронных ярмарок вакансий, соискатели ознакомятся с предложениями, режимом и условиями труда, смогут задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию по трудоустройству, приглашение на собеседование.



Фото:pixabay.com