ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

12 февраля в Минске и Минской области проведут прямые телефонные линии

Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

В столице 12 февраля с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

На вопросы жителей центрального региона - заместитель губернатора Александр Кручанов. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все