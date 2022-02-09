12 февраля в Минске и Минской области проведут прямые телефонные линии

Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

В столице 12 февраля с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.