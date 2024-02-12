12 февраля Землю накроет мощная магнитная буря

12 февраля ожидается мощная магнитная буря, пишет БЕЛТА. Об этом рассказали в гелиогеофизической службе российского Института прикладной геофизики, сообщает"МИР 24".

Причиной явления станет вспышка класса Х на Солнце - это самый мощный из классов солнечных вспышек, астрономы считают его наиболее опасным для жителей Земли. Ожидается нарушение коротких волн радиосвязи по всей планете, а в приполярных широтах - помехи в работе навигации.

Метеозависимые люди могут сегодня почувствовать недомогание, боли в голове и суставах, головокружение и скачки давления. Также вероятны перепады настроения, приступы необъяснимой тревожности, возбуждение или же, наоборот, апатия.

До этого умеренная магнитная буря наблюдалась в конце января, тогда событие продлилось не дольше суток. Ученые между тем предупредили, что в текущем году магнитных бурь станет больше - по две-три каждый месяц.