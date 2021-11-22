12 финалистов продолжат борьбу за победу в шоу X-Factor Belarus

14 ярких финалистов представили на суд зрителей 14 запоминающихся номеров. Индивидуальный сценарий был даже у настроек света: балет, декорации и спецэффекты усилили впечатление. И это далеко не конец, а только начало. Отныне каждую субботу в 20:45 в прямом эфире телезрители в тандеме со звездными наставниками будут решать, кто продолжит участие в шоу, а кто покинет его. Голосование будет запущено на 20 минут. Под угрозой выбывания может оказаться кто угодно.