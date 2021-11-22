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12 финалистов продолжат борьбу за победу в шоу X-Factor Belarus

Более 4 часов трансляции на одном дыхании. В минувшую субботу состоялся первый прямой эфир шоу X-Factor Belarus.

14 ярких финалистов представили на суд зрителей 14 запоминающихся номеров. Индивидуальный сценарий был даже у настроек света: балет, декорации и спецэффекты усилили впечатление. И это далеко не конец, а только начало. Отныне каждую субботу в 20:45 в прямом эфире телезрители в тандеме со звездными наставниками будут решать, кто продолжит участие в шоу, а кто покинет его. Голосование будет запущено на 20 минут. Под угрозой выбывания может оказаться кто угодно.



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Финалистам присвоили порядковые номера. Они останутся за участниками в течение проекта. Прямо сейчас на ваших экранах фотографии 12 артистов, которые продолжат борьбу. Убыло в командах Руслана Алехно и Сереги. В субботу шоу покинули студент химфака БГУ из Бобруйска Виталий Дроб и консультант по одежде из Гомеля Артем Чирков.

Смотрите шоу X-Factor Belarus в прямом эфире в эту субботу

Артисты уже начали подготовку к субботнему прямому эфиру. Завтра у ребят назначена встреча с режиссером-постановщиком шоу. Полная версия субботнего прямого эфира уже доступна на YouTube. Присоединяйтесь к сообществу шоу X-Factor Belarus, ставьте лайки и комментируйте.

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