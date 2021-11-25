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12 финалистов шоу X-Factor Belarus готовятся к прямому эфиру в субботу
Финалистов шоу X-Factor Belarus становится все меньше, а дистанция сокращается. Музыкальный марафон продолжают "бежать" 12 артистов из Беларуси, России и Таджикистана.
Сегодня на X-образной сцене состоялась установочная репетиция с режиссером-постановщиком проекта Романом Ковалевым. Он и его балет стоят за подготовкой к прямым эфирам. Если на прогоны к первой трансляции у всех участников процесса было почти 2 месяца, то теперь шаг сократился до недели. За это время финалистам и всей технической команде проекта нужно придумать этюды с нуля. Задача посильная. За плечами у режиссера-постановщика такие масштабные проекты, как Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018", а также II Европейские игры - 2019.
Шоу X-Factor Belarus можно будет посмотреть в повторе в воскресенье в дневной прайм-тайм
В прямом эфире в субботу прозвучат песни о любви на всех языках мира. Хиты на русском, белорусском, испанском и даже французском языках. Кому удастся достигнуть зрительских сердец быстрее, чем конкурентам - узнаем совсем скоро. От результатов вашего голосования по-прежнему будет зависеть дальнейшая судьба 12 финалистов проекта. Телефонные линии откроются после выступления всех участников. Для тех же, кто не успеет посмотреть концерт в прямом эфире, будет возможность увидеть повтор трансляции в воскресенье после 12-часовых новостей. Правда, возможности поддержать своего фаворита уже не будет. Голосование доступно исключительно в день эфира на "Беларусь 1".
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