12 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 16 дней

12 июля 1944 года советские войска освободили Россоны и Дриссу - современный город Верхнедвинск. Освобождение сегодня празднует и районный центр Гродненщины Щучин. Оккупацию здесь завершили подразделения 2-го Белорусского фронта. 3-й Белорусский овладел Василишками. На брестском направлении части и соединения 1-го Белорусского фронта освободили крупный железнодорожный узел Ивацевичи.