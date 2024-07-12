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12 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 16 дней

12 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 16 дней

12 июля 1944 года советские войска освободили Россоны и Дриссу - современный город Верхнедвинск. Освобождение сегодня празднует и районный центр Гродненщины Щучин. Оккупацию здесь завершили подразделения 2-го Белорусского фронта. 3-й Белорусский овладел Василишками. На брестском направлении части и соединения 1-го Белорусского фронта освободили крупный железнодорожный узел Ивацевичи.

До полногоосвобожденияБеларуси -16 дней

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