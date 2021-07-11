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12 июля в Беларуси ожидается до +34 градусов

Жара продолжает держаться и в Беларуси. Оранжевый уровень опасности вновь объявили синоптики. В понедельник столбики термометра поднимутся до плюс 30-34 градусов. В связи с этим ГАИ рекомендует водителям следить за своим самочувствием, а лучше по возможности отказаться от дальних поездок. Людям с проблемами здоровья медики советуют побольше пить и находиться в тени.

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