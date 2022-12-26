12 лет колонии - суд огласил приговор Герасимене и Опейкину

Минский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина. Уголовное дело рассматривалось в рамках специального производства, сообщает БелТА.

Герасимене назначено отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, Опейкину - в колонии усиленного режима. Срок отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания.

Суд также решил удовлетворить гражданские иски ГУ "Белспортобеспечение" и двух общественных объединений - Белорусской федерации современного пятиборья и Белорусской федерации велосипедного спорта.

С обвиняемых солидарно будет взыскан имущественный ущерб: в пользу Белорусской федерации современного пятиборья - в сумме более Br22 150, ГУ "Белспортобеспечение" - Br571 300, Белорусской федерации велосипедного спорта - более Br86 650.

Обвиняемым установлен месячный срок со дня вступления приговора в законную силу для исполнения приговора в части гражданских исков.

Арестованное имущество обвиняемой Герасимени, в том числе деньги в сумме более $48,7 тыс. на расчетном счете в одном из банков, автомобиль Land Rover Discovery Sport, телефоны, квартиру и машино-место на ул.Филимонова, суд решить оставить под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков и госпошлины.

Герасименя и Опейкин создали не зарегистрированное на территории Беларуси объединение "Белорусский фонд спортивной солидарности" и с августа 2020 года по 20 мая 2022 года через СМИ и интернет распространяли заведомо ложные сведения и измышления о событиях, происходивших на территории Беларуси, о ходе и результатах избирательной кампании 2020 года.

Они признаны виновными в публичных призывах к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, в том числе на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношение Беларуси, физических и юридических лиц республики; в призывах, обращенных к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершить указанные действия; в распространении материалов, содержащих такие призывы, с использованием СМИ и интернета. Как отмечается, такие действия повлекли тяжкие последствия.

Дело рассматривалось в открытом и частично закрытом судебном заседании.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в Верховный суд.