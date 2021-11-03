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Рома Когодовский получил из рук Президента орден "За личное мужество"
История со счастливым финалом, которая не оставила никого равнодушным! 12-летний Рома Когодовский, который вынес на своих руках из огня маленького брата, накануне из рук Президента получилорден "За личное мужество". Такой награды удостоены лишь единицы, отметит Александр Лукашенко.
За выздоровлением мальчика трепетно следила вся страна. Он стойко перенес более 20-ти сложнейших операций и провел в Республиканском ожоговом центре почти полгода, лишь неделю назад врачи отпустили Рому домой. А накануне он вместе с мамой побывал в гостях у Президента. Во Дворец Независимости приехали и врачи, которые боролись за жизнь подростка. Все гости - обладатели госнаград за свой усердный труд. Президент заметит - вклад каждого неоценим! Медики боролись за мальчика, как за своего ребенка и на деле показали - в Беларуси нет чужих детей. Глава государства поприветствует Рому словами "Ты герой!".
Роману еще предстоит пройти курс восстановления. Но все самое страшное уже позади. Всех гостей Александр Лукашенко пригласил в свой личный кабинет, а для Ромы провел экскурсию.
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