12-летняя Арина Пехтерева представит Беларусь на детском конкурсе песни "Евровидение-2020"

Детский конкурс песни "Евровидение-2020" пройдет уже в конце осени - 29 ноября. В связи с эпидемией коронавируса, а также закрытием границ, шоу пройдет в новом формате - в эфире прозвучат заранее записанные композиции участников. Чтобы защитить здоровье артистов и членов их команд, а также исключить возможность массового скопления людей, Белтелерадиокомпания выбрала представителя Беларуси на конкурсе путем внутреннего отбора. Кто представит страну - имя делегата в репортаже Нины Можейко.



Мечтать совсем не вредно - доказала на деле 12-летняя могилевчанка Арина Пехтерева. Она штурмовала национальный отбор на детское "Евровидение" официально трижды,в составе дуэта в 2017 году, сольно в 2019.



Казалось бы, громкое утверждение со сцены отбора never again, то есть больше никогда, могло стать пророческим и навсегда разлучить Арину и конкурс, но нет. Третья попытка оказалась счастливой.





Могилевчанка завоевала около 30 Гран-при за творческую карьеру

Юная артистка начала петь в 6 лет. Обладательница широкого диапазона и почти 30 статуэток Гран-при на международных конкурсах. Дважды стипендиат Президентского спецфонда по поддержке талантливой молодежи. А в прошлом году именно Арина развернула Светлану Лободу на популярном вокальном шоу.

Сдаваться - не в ее правилах. Об этом и песня. Одной из первых "заценила" евротрек хоть и бывшая, но конкурентка - Хелена Мерааи. Представительница Беларуси на конкурсе 2017 года. Тогда Арина и Хелена боролись за почетное право выступить перед европейской публикой в общем зачете. Теперь же коллега по цеху выставила свои персональные "баллы".

Конкурсная композиция называется "Пришельцы"

Песню "Пришельцы" записали еще весной. Автор музыки и слов, как и вся команда артистки, из Могилева. Идея родилась на фоне события, которое коснулось, каждого жителя Земли - пандемии коронавируса. Только вместе мы можем противостоять угрозе. Сценический номер безопасно для здоровья всех участников процесса записали в студии "600 метров".

Арина Пехтерева, представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2020":

"Песня была написана еще весной, когда в мире началась эпидемия коронавируса. Ее смысл простой: мир остановился, границы закрылись, люди больше не могут общаться, приезжать друг к другу в гости, даже детское "Евровидение" в этом году стало другим. Но я верю, что будущее в наших руках, и именно мы, дети, сможем спасти этот мир, сделать его лучше!".

В студии "600 метров" записали сценический номер

Оригинальная версия прозвучит на двух языках - русском и английском.

Номер покажут широкой публике уже завтра. В эфире программы "Добрай раніцы, Беларусь!". Эту же запись можно считать своеобразным прогоном перед началом главного технического процесса.

Детское "Евровидение-2020" пройдет в новом формате

Из-за пандемии пересмотрели и условия проведения конкурса в этом году. Чтобы защитить здоровье юных исполнителей, шоу пройдет в новом формате - номера юных артистов будут заранее записаны техническими силами каждой страны-участницы. Всего их 13. Процесс съемки конкурсного номера пройдет по специальному регламенту ЕВС, который уже передали компаниям, ответственным за их подготовку. Обновленный формат шоу покажем в прямом эфире сразу двух телеканалов

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