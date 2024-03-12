12 марта начинается выдвижение кандидатов в делегаты ВНС

Сегодня начинается выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. На эту категорию отведено 400 мест. Кто их займет? В ближайшее время, в том числе, определят собрания и съезды общественных организаций и объединений. Все тонкости изучила корреспондент Юлия Алферова.



Процесс формирования Всебелорусского народного собрания начался задолго, до этапа выдвижения потенциальных кандидатов в делегаты субъектами гражданского общества.

Известно, что там будут принимать участие и высшие должностные лица и депутаты Палаты представителей, которые были избраны в единый день голосования. А сегодня начался отбор для тех, кто занимает активную гражданскую позицию и готов не просто заявить о ней, но и внести конкретный вклад в развитие и процветание.

Стать делегатом 7-го ВНС особенно почетно, правки в Конституцию добавили немало полномочий, возложив в том числе на делегатов роль стабилизатора, который в случае чего сможет взять ситуацию в свои руки. Вместе с полномочиями добавилось и ответственности. Это хорошо понимают те, кто сегодня заявляет о своем намерении быть в составе.

Голос гражданского общества особенно важен в принятии стратегических для страны решений. Предполагается, что эта категория делегатов сможет объективно донести реальные проблемы людей и внести свои предложения по их решению. Поэтому и подход к избранию особенно тщательный - в первую очередь это должны быть профессионалы и люди с большим жизненным опытом. Избранию поддержат не только делегаты от гражданского общества, но и от местных советов депутатов (350 человек), это представители каждой области и города Минска.