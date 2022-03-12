12 марта прямые линии проведут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

12 марта по традиции на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам. В Минском облисполкоме граждан выслушает первый заместитель председателя Сергей Левкович. В столичной мэрии - управляющий делами Анна Мательская.