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12 марта прямые линии проведут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

12 марта по традиции на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам. В Минском облисполкоме граждан выслушает первый заместитель председателя Сергей Левкович. В столичной мэрии - управляющий делами Анна Мательская.

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