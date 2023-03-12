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12 марта в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Порывистый ветер и гололедица - в Беларуси на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. Усиление ветра будет достигать 20 метров в секунду. Местами по Могилевской и Гомельской областям пройдет сильный снег. В остальных районах - кратковременный. ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах.

Безопасность пешеходов в эти дни тоже на контроле ГАИ. При гололедице тормозной путь автомобиля увеличивается в разы - это необходимо учитывать. В темное время суток нужно обозначать себя фликером.

Фото:pixabay.com

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