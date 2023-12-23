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12 постных блюд, молитва и обязательно подарки - как в дружной семье Ратковских отмечают Рождество
У белорусских католиков, помимо основных, есть и свои семейные традиции. И сейчас расскажем, как в Гродненском регионе готовятся к встрече Рождества. Наш корреспондент Юрий Карнелович побывал в дружной семье Ратковских.
Лилия Ратковская хлопочет на кухне. Рождество для ее семьи - самый главный праздник в году, а значит и подготовка к нему это целый ритуал. Нужно накрыть богатый стол, но с постными блюдами. Их должно быть ровно 12 - по числу апостолов.
Рецепты блюд передаются из поколения в поколение
Рецепты праздничных блюд в семье передаются из поколения в поколение. Здесь и уникальный борщ с ушками, ломанцы с маком, пирожки с капустой и сладкие Вифлеемские звезды. Но главным рождественским блюдом считается кутья - символ богатства и плодородия. Готовится она из перловки и заправляется орехами и сухофруктами.
Стол, за которым собирается большая семья, украшается еловыми ветками. Обязательный атрибут - рождественский вертеп с библейским сюжетом.
В семье Ратковских рождественские традиции строго соблюдают. Одна из них - на праздничном столе обязательно должно присутствовать сено. Как символ того, что Иисус родился не в богатстве.
Украшенная елка - один из символов Рождества
Еще одна рождественская традиция - накануне праздника наряжать елку. Причем, это делают обязательно представители разных поколений.
Обязательно наряжаем ее в хорошем настроении и обязательно используем игрушки, которые сделаны своими руками. Вместе с бабушкой и мамой вышиваем игрушки, они вышиванками называются. А так же делаем игрушки из самых простых материалов - из веток деревьев и наряжаем ими нашу елку.
Ближе к вечеру в доме ожидают гостей, для каждого под елкой приготовлен подарок.
После посещения праздничного богослужения в костеле, Ратковские обязательно зажигают свечу - символ надежды, читают молитву и по католическому обычаю преломят оплатку в знак примирения и любви.
Праздновать Рождество католики будут еще несколько дней. В это время принято ходить в гости к соседям и друзьям, чтобы поделиться друг с другом радостным событием - рождением Спасителя.
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