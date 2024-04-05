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12 суток и 7 научных и образовательных программ позади. Экипаж "Союза МС-24" с Мариной Василевской готов к возвращению на Землю
Миссия Марины Василевской на Международной космической станции завершается. 12 суток и 7 научных и образовательных программ позади. В субботу, 6 апреля, в 6:52 экипаж "Союза МС-24" отстыкуется от МКС и направится на Землю. Для поисково-спасательного обеспечения встречи экипажа все готово. Встречать Марину Василевскую будет и съемочная группа АТН. Подробности у Анастасии Бенедисюк.
Космическая миссия Марины Василевской завершается
Выезд журналистов из Караганды запланирован в 3 ночи по минскому времени. Отправимся еще до рассвета, чтобы успеть до заката. Нужно успеть разбить полевой лагерь. Благо местные говорят, что змеи и скорпионы еще не проснулись.
500 километров займет вся дорога. По асфальту 300, остальное - бездорожье. Там никакой связи: ни сотовой, ни тем более интернета. Нам обещают детокс от телефонов.
С Международной космической станции экипаж будет добираться около трех с половиной часов. Журналисты - сутки. На встречу "Союза МС-24" все наземные силы выехали сегодня. Воздушная подмога, сопровождение присоединятся завтра. Задействованы Росавиация, Роскосмос, Минобороны.
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