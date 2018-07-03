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12-й этаж здания по проспекту Победителей. Отсюда - наш корреспондент Юрий Шевчук
Кстати, о небесном эшелоне. Наше внимание вместе с фокусом камеры взмывает вверх. Мы перемещаемся на 12-й этаж здания по проспекту Победителей. Отсюда очень колоритно просматривается вся площадка. И прямо сейчас передаем слово тому, к кому так близко небо. Как говорится, в воздухе сегодня только асы и наш корреспондент Юрий Шевчук (прямое включение).
Юра, в прошлом включении вы обещали поделиться с нами секретами воздушной составляющей парада. Так чем же летчики удивят нас в этом году?
Охотно люди устраиваются и на площадках, откуда открывается хороший обзор на проспект. И видно, что очереди на контрольно-пропускных пунктах становятся все больше, так что, если вы собираетесь посетить парад, самое время поторопиться, ведь лучших мест с каждой минутой становится все меньше и меньше. А теперь, как и обещал, пару слов о воздушных эшелонах, которые пролетят над стелой "Минск - город-герой". В небе над Минском пролетят боевые вертолеты, истребители, штурмовики и военно-транспортные самолеты. Причем скорость у всех судов будет разная. Первые машины-флагоносцы - 60 километров в час, скорость остальных вертолетов составит 200 километров в час. Самолеты пройдут на скорости от 400 до 500 километров. Также к выступлению белорусских летчиков присоединятся и российские асы. Их воздушная составляющая насчитывает около десятка единиц техники - это боевые вертолеты Ка-52, самолеты Су-34 и Су-30. Причем к основному расчету российские самолеты присоединятся прямо в воздухе. Они будут взлетать в России. Всего же пролет продлится 7 минут. После парада воздушный эшелон вернется на авиабазу в Мачулищах.
Кстати, по мобильному телефону мне удалось выйти на связь с военным аэродромом в Мачулищах, поэтому о том, когда именно крылатая составляющая парада поднимется в воздух, телезрители нашего информационного канала узнают, что называется, из первых уст.
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