12 января для граждан будет работать общественная приемная при Совете Республики

12 января встречу с гражданами проведет член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Олег Руммо и член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Наталья Якубицкая.

В целом обращения граждан в общественной приемной будут принимать трижды в неделю: каждые понедельник, среду и пятницу. Время работы - с 11 до 17 часов. Прийти можно лично по адресу город Минск, улица Кирова, 47 либо обратиться по телефонам.