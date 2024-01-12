12 января смотрите самый мелодичный и трогательный эфир "Фактор.by", посвященный родителям и родному языку

Вечер пятницы, 12 января, на "Беларусь 1" будет посвящен родителям и белорусскому языку. Сегодня на шоу "Фактор.by" самый трогательный эфир сезона. Артисты споют по две песни. Пять финалистов по-новому прочитают личные откровения Ваенги, Павлиашвили, Градского, а также исполнят известные белорусские композиции, которые звучали в свое время на "Песне года" в Советском Союзе и разрывали хит-парады радиостанций.

Напомним, борьбу за выход в суперфинал продолжают Анастасия Малашкевич, Элен Бадалян, Даниил Савеня, Алексей Будько и Маргарита Шибаева.

К прямому эфиру в прошлую пятницу присоединились 860 тыс. зрителей. Снова рекорд вечернего прайм-тайм! Телезрители решают, кому из финалистов покинуть проект. Сегодня не исключение. Телефонное голосование традиционно откроется после выступления всех конкурсантов. Смотрите "Фактор.by" в 20:45 - после "Панорамы".