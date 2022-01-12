12 января в общественной приемной при Совете Республики проведут встречу с гражданами

Продолжает работу по обсуждению изменений и дополнений Конституции общественная приемная при Совете Республики. Сегодня встречу с гражданами проведут член Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Олег Руммо и член Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Наталья Якубицкая.

Обращения граждан в общественной приемной будут принимать трижды в неделю: каждые понедельник, среду и пятницу. Время работы с 11:00 до 17:00. Прийти можно лично по адресу: улица Кирова, 47 либо обратиться по телефонам.