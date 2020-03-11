12 юным белорусам вручили паспорта в Комитете госконтроля

В канун Дня Конституции паспорта вручили 12-ти подросткам в Комитете госконтроля. В столицу приехали лучшие в учебе, спорте и творчестве, а также активные участники волонтерских движений. Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси" проходит под слоганом "Разам" и в этом году по всей стране объединит более 4 тысяч 14-летних юношей и девушек.