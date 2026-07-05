13 м высоты, 9 м ширины и история с XVII века: как идет восстановление иконостаса Успенского собора

Фото: БЕЛТА

За много километров от Жировичей возвышается синий купол Свято-Успенского собора - главного храма архитектурного комплекса Жировичского монастыря. Собор - памятник архитектуры в стиле барокко, рококо и классицизма, а его здание - это трехнефная крестово-купольная базилика с полукруглой апсидой.

Так сегодня, спустя столетия, выглядит духовное сердце Беларуси, которое бьется вот уже более пяти веков. В этих сакральных местах безустанно звучит молитва о белорусской земле и ее народе, которые вместе пережили многое, даже лихолетие войн, и несмотря ни на что выстояли. Пожалуй, самое великое чудо и доказательство, что мы под покровом Святой Богородицы.

Николай Лавицкий, студент Минской духовной семинарии:

"В нашем главном Успенском соборе находится наша главная святыня монастыря - маленькая Жировичская икона Божьей Матери, от которой, конечно же, идет очень много чудес, исцелений. Приезжают к нашей иконочке, просят Божью Матерь заступления, в результате своих искренних духовных молитв они получают эту благодать, они чувствуют эту благодать и укрепляются в дальнейшем в нашей христианской вере".

По замыслу архитекторов, алтарь храма разместился точно над местом, где произошло чудесное явление Жировичской иконы Божьей Матери. Согласно легенде, ее около груши нашли пастушки. С тех пор в дыхании вечности здесь переплелись духовность, история и культура Беларуси, стержень, который дает силу и укрепляет нацию. В святое место с особой энергией в любое время года, суток ежегодно приезжают около 300 тыс. человек. Все чаще порог обители переступает молодежь.

"Такая важная святыня для нас - это Жировичская икона Божьей Матери, и сам монастырь, само посещение этого места, посещение семинарий, всех храмов, которые здесь находятся. Мы надеемся, что это даст какую-то крепкую основу для понимания веры, для понимания того, для чего мы ходим в храм", - отметила учитель Воскресной школы при приходе храма Преображения Господня в г. Пружаны Ирина Буланькова. - Основа нашей жизни - наши дети - должны уделять внимание этому, они должны помнить, откуда они, кто они и для чего они пришли в этот мир. Чтобы продолжить нашу нацию, продолжить нашу веру, продолжить это в своих детях и так далее. Тогда мы будем живы, тогда наш белорусский народ будет жив".

И пока на Западе новый тренд: церкви распродают за бесценок, а на их месте бизнесмены открывают клубы, гостиницы и даже спортивные площадки, ценности размываются - Беларусь бережно сохраняет главное - духовный свет многовекового опыта православной церкви в мире, где каждый день, как бушующее море. Монастыри, костелы и храмы - маяк, который не дает сбиться с пути. Государство прекрасно понимает необходимость четких духовных ориентиров, потому помогает духовенству возрождать первозданную красоту святынь. По поручению главы государства, на протяжении многих лет шла и масштабная реставрация Жировичского монастыря. Ход работ на личном контроле Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Работа по сохранению историко-культурного наследия Беларуси не прекращается. Глава государства подписал распоряжение о выделении из фонда Президента более 3,5 млн рублей на реставрацию храмов в Жировичах и Будславе.

Иеродиакон Агафон, насельник Свято-Успенского мужского Жировичского монастыря:

"Иконостас находился в храме все время с момента установки. Надо сказать, что это (реставрация - прим. ред.) было очень своевременным решением, потому что производилась максимум покраска либо облегчение от тяжелых декоративных элементов. Но ввиду изменений, которые произошли, особенно с лицевой стороны, необходима была профессиональная реставрация. Иконостас был очень сильно подвержен влиянию жучков, шашели, он начал постепенно разрушаться".

Филигранно по крупицам уже второй год подряд специалисты Белреставрации восстанавливают шедевр деревянной резной пластики - центральный декоративный элемент Свято-Успенского храма - трехъярусный деревянный иконостас XVII века. Полностью уже отреставрирована его верхняя секция. К завершению подходит расчистка основы иконостаса.

Размеры древнего иконостаса Успенского собора впечатляют: его высота вместе с крестом около 13 м, ширина - почти 9 м. Поэтому и работы, учитывая историко-культурную значимость объекта, выполняются с максимальной скрупулезностью. Главная задача, которая стоит перед реставраторами, сохранить дух времени и аутентичность святого ряда.

quote Не навредить - это наша главная заповедь, не навредить памятнику, который попал к нам в руки, но максимально подать автора, детали, которые сохранились. Александр Тарасик, художник-реставратор ОАО "Белреставрация":

"А детали, которые восполняем, наши резчики будут вырезать. Уже много всего вырезали, их в технике автора выполняем. Где-то серебром, где-то позолотой", - добавил он.

И пока дальнейшая судьба древнего иконостаса решается, в Свято-Успенском соборе ни на секунду не смолкает молитвенное слово. В 2024 году в храме установили новый иконостас, покрытый сусальным золотом. Его создавала команда мастеров Щигровского Свято-Троицкого братства.

Иеродиакон Агафон:

"Православный храм не мыслится без иконостаса. Иконостас является неотъемлемой частью православного храма, если мы говорим о современности. Поэтому мы не могли оставить собор без иконостаса. И ввиду того, что исторический иконостас убыл на реставрацию, была найдена ему достойная замена. Иконостас был изготовлен в 2024-2025 годах и установлен к празднику Пасхи прошлого года".

Восстановление святынь Беларуси - один из этапов сохранения историко-архитектурных ценностей страны. Ведь государство и церковь - это семья семей. Именно храмы и костелы являются местом встречи человека с Богом. И пока эта связь существует, живы и мы.