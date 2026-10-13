13 октября - День Национальной академии наук Беларуси

13 октября свой профессиональный праздник отмечает главный научный штаб страны - Национальная академия наук Беларуси.

Поводов для гордости у наших ученых действительно хватает. Только за последний год Академия отобрала десятку самых значимых разработок, и все они уже работают на благо страны. Это и импортозамещающие лекарства, которые делают лечение доступнее для белорусов. И уникальная технология для ранней диагностики эпилепсии у детей - она помогает вовремя начать терапию. И метод обучения искусственного интеллекта, который безопасно анализирует медицинские снимки. А разработки в области машиностроения уже используются на МАЗе, БЕЛАЗе и "Белкоммунмаше" - от электроприводов до беспилотных тракторов.