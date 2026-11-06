Фото: БЕЛТА

За 73 года существования Минское суворовское военное училище выпустило более 13 тыс. молодых людей, а за последние три года там достигли того, что 97-98 % выпускников продолжают службу в силовом блоке страны. Об этом рассказал начальник училища Дмитрий Кучук в "Актуальном интервью".

По его словам, основная задача учебного заведения - готовить кадры для силовых структур. "73 года - это длинный путь становления и совершенствования училища. Его основная задача - выпускники, которые продолжают свой жизненный путь в рядах силового блока нашей страны. И мы на протяжении 3 лет добиваемся того, что 97-98 % выпускников идут именно в силовой блок. Это, наверное, и является самым большим достижением, ради чего мы созданы и работаем», - отметил Дмитрий Кучук.

quote На протяжении 73 лет мы выпустили более 13 тыс. молодых людей, которые продолжают и в настоящее время выполнять свои обязанности на руководящих должностях нашей страны, наших Вооруженных Сил. Более 85 выпускников нашего училища стали генералами. Дмитрий Кучук

"Мы отчетливо видим, какие задачи стоят перед Вооруженными Силами. Постоянно обращается внимание на профессиональную подготовку офицерского состава. А наши воспитанники - это и есть в будущем офицеры Вооруженных Сил. Поэтому созданы классы старшего военного образования: огневой подготовки, тактической медицины, управления БПЛА. Причем данные классы оборудованы всеми современными материальными средствами, которые на данный момент есть. Наша задача не выпустить уже готового оператора БПЛА или медика. Наша задача привить азы: обращение с оружием, оказание первой медицинской помощи, правила управления БПЛА", - подчеркнул он.

Особое внимание уделяется дисциплине и физической подготовке. "Большое внимание уделяется воинской дисциплине. Потому что, на мой взгляд, это 90 % успеха будущего офицера. Если офицер дисциплинирован, может показать личный пример своим подчиненным, значит, у него будет будущее. Физическая подготовка - это основа будущего офицера. Поэтому здесь, помимо занятий образовательного процесса, есть спортивно-массовые работы, утренние физические зарядки. Есть ряд суворовцев, которые хотят совершенствовать свои физические навыки. Для этого созданы различные секции и по армейскому рукопашному бою, и по парашютному спорту, и по прикладным многоборьям. Созданы все условия, чтобы из молодого человека вырос настоящий мужчина", - заключил Дмитрий Кучук.